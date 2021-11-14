Çifte kazanç! Harekete geçildi! Su bitkileri hayvan yemi olacak…

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve göllerde su yüzeyinde ve suyun altında yetişen “makrofit” adlı bitkileri yeme dönüştürmek için pilot çalışma başlattı. İlk olarak Isparta’daki Eğirdir Gölü üzerindeki makrofitlerin büyük ve küçükbaş hayvanlar için yeme dönüştürüleceği çalışma gerçekleştirilecek. Alınan sonuçlara göre, uygulama yurt geneline yayılacak. Deniz ve göllerde özel alanlar oluşturularak yetiştirilecek makrofitler sayesinde, suyun tasarruflu kullanılması da sağlanacak.

PİLOT ÇALIŞMA

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde TBMM’deki Müsilaj Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, deniz ve göllerde bulunan makrofitlerin yem ve gübre olarak kullanılmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, “Eğirdir Gölü’nde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile beraber çalışmaya başladık” demişti. Pakdemirli’nin anlattığı projenin pilot olarak Eğirdir Gölü üzerinde yer alan makrofitlerin toplanarak, yeme dönüştürülmesiyle başlatılacağı öğrenildi. Göl üzerinde yer alan bitkilerin toplanmasıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem üretimi yapılacağı belirtildi. Pilot projenin sonuçlarına göre, deniz ve göl üstü yem üretiminin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak fizibilite çalışmaları sonrasında ülke genelinde yer alan deniz ve göllerde özel alanlar oluşturularak, buralarda makrofit oluşumu sağlanacak.

SU TASARRUFU

Çalışmanın üretime desteğinin yanı sıra ekolojik anlamda da Türkiye’ye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Özellikle yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanmasın amaçlandığı, hayvan yemi için ekilen tarlaların da başka ürünlere açılmasıyla, tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

YOSUNLAR DA KAPSAMDA

Makrofit sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde, su çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkileri içine alıyor. Makrofitler, çiçekli damarlı bitkilerin yanı sıra, Chara, Nitella gibi bazı algleri, sucul ciğerotlarını, yosunları ve eğrelti otlarını da kapsıyor.