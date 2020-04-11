Çiftler, birbirlerinin ne yaptığını bilmiyordu

İngiltere'de Virgin Media'nın 1.500 yetişkin çalışanla yaptığı ankete göre, çiftlerin yaklaşık olarak yarısı partnerlerinin işine dair yaptıklarını karantina döneminde keşfettiklerini ortaya koydu. Araştırmaya göre çiftlerin yarısı, hayatlarını idame ettirmelerini sağlayan işleri kapsamında neler yaptıklarını bilmiyordu. Anket sonuçlarında çiftlerin yüzde 46'sının, karantinaya girmeden önce partnerinin ofiste gün boyu neler yaptığını, partnerinin işine dair bilgilerinin 'ofiste çalışıyor olması' ve çok fazla toplantıya katılıyor olmasıyla sınırlı olduğunu ortaya koydu.

'Çok eğlenceli'

Araştırmanın ulaştığı sonuçlardan bir diğeri ise çiftlerin yalnızca yüzde 22'sinin evin içinde yan yana çalıştığı yönünde. Virgin Media'nın yaptığı açıklamada "Çok fazla çiftin evden çalışmasıyla birlikte, ne kadar çok insanın partnerinin yaşamak için neler yaptığını şimdiye kadar bilmediğini görmek çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. Anket sonuçlarına göre çiftlerin 5'te ikisi, karantina döneminde partnerinin mesleğinin 'zorlayıcı' olduğunu keşfetti, yüzde 32 ise partnerinin işinin ilginç olduğunu düşünüyor.

Diğer sonuçlar ne?

3'te birlik bir oran partnerinin işinde çok iyi olduğunu düşünüyor.

Yüzde 23, iş esnasında partnerinin beklediğinden daha profesyonel davrandığını düşünüyor.

Katılımcıların 3'te biri, partnerlerinin kendilerinden daha çok çalıştığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 54'ü, partnerinin bir 'telefon ses tonu' olduğunu düşünüyor. Yüzde 22, bu sesi kibar ve artistik olarak tanımlıyor. 5'te bir ise bu sesi komik buluyor.



