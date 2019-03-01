Çiftler hamile kalmak için kaç kez cinsel ilişkiye girmeli?

Anne-bebek sitesi olan ChannelMum.com'un yaptığı ankete katılan 1194 çift ayda ortalama hamile kalabilmek için 13 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor.

AYDA ORTALAMA 13 KEZ LİŞİKİYE GİRİYORLAR

Ayda 13 kez seks yapmak çok eğlenceliymiş gibi gelebilir ama ankete katılanların %18'i bebek yapmak için seks yapmanın angarya gibi geldiğini belirtmiş. Yüzde 43'lük bir kesim ise bunun eğlenceli olduğunu ancak bebek sahibi olamayacakları için korktuklarını dile getirmiş. Hamile kalmak için ilişkiye girmek eğlenceli olduğu kadar stresli de...Ayrıca her çift bu konuda o kadar da şanslı değil. ChannelMum.com'un kurucusu Siobhan Freegard " bebek sahibi olmak için yaşayacağınız cinsellikte sadece bebek sahibi olmaya odaklanmayın, birbirinizi de düşünün" diyor.

CİNSEL İLİŞKİ POZİSYONU HAMİLE KALMAYI ETKİLİYOR MU?

Cinsel ilişki pozisyonunun hamile kalmayı etkilendiği düşünenler de var. Yapılan bu ankete göre bebek deneyenler için en popüler pozizyon misyoner pozisyonu. ( Ankete katılan çiftlerin 3'te ikisi bu pozisyonu tercih ediyor.) Misyonerden sonra en çok tercih edilen pozisyon köpek stili (% 36). Bazı çiftler ise kadının döngüsüne göre hamile kalma şansının arttığını düşünüyor. Kadınların yarısı yumurtlama gününde cinsel ilişkiye girerek sanşını artırıyor. % 39'luk bir bölüm ise beslenmesine ve extra vitamin almaya özen gösteriyor.

"Gebe kalmada zamanlama çok önemlidir, spermler iki veya üç gün canlı kalabilirler" diyen Jinekolog Op. Dr. A. Murat Emanetoğlu, hamile kalma konusunda merak edilen tüm soruları cevapladı. Yumurta hücresi yalnızca 12-24 saat canlı kalır. Bu yüzden gebe kalabilme şansını artırmak için yumurtlama döneminde birden fazla sayıda cinsel ilişkiye girmek önemlidir. Cinsel ilişkiye, tahmin edilen yumurtlama döneminden bir-iki gün önce ve yumurtlama gününde girmek iyi fikir olabilir. Bu şekilde yumurtayı, yumurtalıklardan bırakıldığında yumurtalık kanallarında onu döllemek için bekleyen pek çok sperm bulunacaktır. Yumurtlama zamanını tam olarak belirlemek çok mümkün değildir. Bu biraz da adet düzenine bağlı bir durumdur.

YUMURTLAMA DÖNEMİNDEKİ BAZI BELİRTİLER

Bilinenin aksine iki adet kanamasının ortasında değil, adet kanamasından önceki 14. güne denk gelir. Eğer 28 günde bir adet görüyorsanız, o zaman iki adet kanamasının ortasında olacaktır. Ama 35 günde bir adet kanamanız oluyorsa yumurtlama zamanınız 17. günde değil, 21. günde olacaktır. Kadınlar yumurtlama zamanlarını fark edebilirler. Ancak bazı kadınlar hiçbir değişikliği hissedemezler. Eğer gebe kalmayı istiyorsanız birkaç ay adet düzeninizi takip edin. Yumurtlama dönemindeki bazı belirtiler şöyledir;

Memelerde hassasiyet

Karnınızda hafif rahatsızlık hissi

Yumurta akı gibi sulu ve artmış vajinal akıntı

Bazal vücut ısısında hafif artış

Hazırlayan: Sedef Batı/Hürriyet Aile



