Çiftler neden boşanıyor?

Evliliğin bazı dönemlerinde boşanmanın daha fazla görüldüğünün altını çizen Yılmazer, şunları söyledi:

Bebek geldiği zaman sistemin dengesi bozulur

"Aileyi bir sistem olarak değerlendiririz. Aileye yeni bir birey katıldığı zaman, örneğin bebek geldiği zaman, o sistemin dengesi bozulur. Evliliğin ilk yılı, çocuk doğduktan sonraki dönem, emeklilik dönemlerinde ve belirli yıllarda 'evliliğin beşinci, onuncu ve onbeşinci yılları' çiftler arasındaki kriz oranları fazladır. Eğer çiftler birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmazlarsa, krizler kaçınılmaz olabiliyor. İnsanlar eskisi kadar sadık, tahamüllü değiller ne yazık ki. İletişim kurmak ve konuşmak, sağlıklı ilişkinin ilk şartıdır.

Çiftler birbirleriyle iletişime geçmeyi unutuyor

Çiftlerin konuşmadığı, birbirlerini dinlemediği ilişkilerde doğal olarak daha fazla sorunlar yaşanıyor. Yoğun çalışma koşullarında çiftler birbirleri ile iletişime geçmeyi unutuyor. Her şeyi kendi içlerinde yaşamaya başlıyorlar. Uzun süreli ilişkilerde çiftlerin değişimlerinin aynı yönde olabilmesi çok önemli. Türkiye'de pek yok ama Avrupa'da çiftler evlenmeden önce çift terapistine gidiyor ve evliliklerine bir bakış açısı kazandırıyorlar. Türkiye'de hem oturmuş böyle bir bilinç henüz yok hem de çift/aile ve cinsel terapist sayısı çok az. Sağlıklı bir evlilik ve cinsel yaşam için çiftlerin her şeyden önce birbirini anlaması ve birbirinin isteklerine saygı göstermesi, sorun hissettikleri noktada konusunda uzman bir psikiyatristten yardım almaktan çekinmemesi gerekir."





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