Aşk & İlişkiler Çiftler neden yatağa aynı zamanda gitmeli? Uzmanlar açıkladı

Çiftler neden yatağa aynı zamanda gitmeli? Uzmanlar açıkladı

Aşk & İlişkiler

Çiftler neden yatağa aynı zamanda gitmeli? Uzmanlar açıkladı

Her insanın uyku alışkanlığı birbirinden farklıdır. Kimimiz bir gece kuşu kimimiz ise tam bir sabah insanıyız. Ancak söz konusu bir çift olmak olunca, uyku alışkanlıklarının da benzerlik göstermesi şart. Uzmanlara göre, yatmaya aynı anda giden çiftlerin ilişkileri daha iyi.

11 Haziran 2021, Cuma 15:53 Son Güncelleme:
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Uyku alışkanlıkları insandan insana farklılık gösterse de, çiftlerin yatma vakitlerinin aynı olması büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, çiftlerin aynı anda yatağa gitmesi, iletişimlerini geliştirebiliyor. 'Yastık konuşmaları' dediğimiz ufak sohbetleri etme fırsatını ancak aynı anda yatağa gittiğiniz zaman bulabilirsiniz. Gün içinde baş başa çok fazla kalamıyorsanız, 'yastık konuşmaları' ilişkiniz için son derece iyi olabilir. Ayrıca birbirinize rahat rahat sarılmak için de fırsat bulmuş olursunuz. Araştırmalara göre sarılmak oksitosin hormonunun yükselmesini sağlıyor. Bu durum partnerinize karşı daha güçlü duygular beslemenizi sağlar.

Bazı zamanlarda küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz ve bunu çözmek uzun sürebilir. Günlerce kötü bir ruh haliyle ortalarda dolanmanıza neden olabilir. Partnerinizle birlikte uyuduğunuz zaman ise, tartışmanız hakkında konuşmaya fırsat bulabilirsiniz. Üstelik daha sakin bir kafayla. Aranızdaki sorunu çözdüğünüz zaman daha rahat bir uyku çekebilir ve sabah daha mutlu uyanabilirsiniz.

BEDEN SAĞLIĞI İÇİN DE İYİ

Partnerinizle birlikte uyumanız yalnızca ilişkinizi güçlendirmekle de kalmıyor, ayrıca beden sağlığınız için de son derece iyi. Kan basıncınızı düşürebilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve enfeksiyonu azaltabilir.

Ayrıca ruh halinizi de iyileştirir. Anksiyete seviyenizi düşürür, daha rahat ve az stresi hissedersiniz. Bu sayede günden güne daha mutlu olursunuz.


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