Çiftlerin düğün yarışı

Corona nedeniyle 16 Mart’ta yasaklanan nişan, nikah ve düğün gibi organizasyonlar, normalleşme kapsamında 1 Temmmuz’da tekrar başlıyor. Mart, nisan ve mayıstaki etkinliklerini iptal eden vatandaşlar ise yeni mekan ve tarih arayışına girdi bile. 2020’deki düğünlerini 2021’e ya da sonraki senelere ertelemek istemeyen çiftler, organizasyon şirketlerinin telefonlarını aşındırarak, istediklerini mekanı ve tarihi ayarlamak için yarışa girdi.

Yüzde 95'i bu yıl

Evlenecek çiftlerle düğün sektöründe hizmet veren firmaları buluşturan dijital bir platform olan Düğün.com’un verilerine göre; corona nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kalanların sadece yüzde 5’i 2021 yılını tercih ederken, erteleme yapanların yüzde 95’i düğününü yine 2020 yılında yapmayı planlıyor. Düğününü erteleyenlerin yüzde 57’si ise önceklikli olarak temmuz ve ağustosu tercih ediyor

Tarihler sarktı

İstanbul Sarıyer’deki düğün mekanı Eva Garden’ın Satış Müdürü Nurgül Akkayalı, “Normalde haziran ve temmuz aylarında organizasyonlarımızı yarılamış olmamız gerekiyordu. Ancak salgın nedeniyle tarihler sarktı. Insanların arayışları hâlâ devam ediyor. Son bir haftadır telefonlarımız susmuyor. Geçen yılın bu dönemine oranla telefon trafiğinde yüzde 70 artış var. Kapalı alanda düğünü olanların yüzde 40’ı ise açıkhavayı tercih ediyor. Ekim ayında düğün planlayanlar da var” diye konuştu.

Eylüle yığılma var

Bu dönemde organizasyon planı olanların davetlerini ağustos ve eylüle ertelediklerini söyleyen LifeGroup’un kurucusu ve ortağı Erdem Ipekçi ise şöyle konuştu:

“Bazı müşterilerimiz ‘gün bulmak zor olur’ diye nisan ve mayıstan beri rezervasyon yapıyor. Bu yüzden bir yığılma söz konusu. Bunun dışında yazlık mekanlarımızdaki düğünlerini iptal edip, kışlık mekanlarımızda, ekim ve kasım aylarında düğün planlayanlar da var.”

Bu önlemlere dikkat!

Nikah ve düğün salonlarına maskeyle girilmeli, tören sürecinde takılması sürdürülmeli.

4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılmalı.

Misafir ve çalışanların ateşi ölçülmeli.

Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın önlemlerine uyulmalı.

Düğün davetiyelerine maske uyarısı yazılmalı.

Karşılama töreninde tokalaşma ya da sarılma yapılmamalı.

Toplu fotoğraf çekimleri sosyal mesafeye uygun olmalı.

Nikah şekeri, davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı.

Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalı.

Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalı.

Tüm katılımcıların adları ile iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı.







