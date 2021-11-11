Türkiye Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Fatih Aydın hakkında karar

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Fatih Aydın hakkında karar

Türkiye

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Fatih Aydın hakkında karar

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın da önceki günlerde Türkiye’ye getirilmişti. Fatih Aydın ana dava kapsamında da tutuklandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın da önceki günlerde Türkiye’ye getirilmişti. Fatih Aydın ana dava kapsamında da tutuklandı.



SÜREÇ

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.


Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.

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