Türkiye Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk'a 60 sayfa soru!

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk'a 60 sayfa soru!

Türkiye

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk'a 60 sayfa soru!

"Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağı ve 60 sayfa soru hazırlandığı öğrenildi. Aydın'ın yanında 300 sayfa evrak getirdiği kaydedildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 19:05 Son Güncelleme:
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Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi. Uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

GETİRDİĞİ 300 SAYFA EVRAK İNCELENDİ

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.

Bu arada Mehmet Aydın'ın 128 kişinin yeni suç duyurusunda bulunduğu için mali şubede sorgulandığı vurgulandı.

Ali TİNBEK - İstanbul(DHA)

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