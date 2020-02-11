2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda. Paraları yurt dışına kripto paralar üzerinden çıkardığı belirtilen Tosuncuk'un 4-5 farklı kripto para hesabından aylık olarak düzenli şekilde 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) gelir elde ettiği tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıldır aranan Aydın, vurgunun ardından ilk olarak Uruguay’a kaçmış buradaki evi ve lüks bir aracın içinde görüntüleri ortaya çıkınca olası bir operasyonda rahat kaçmak için yatta yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

Dubai'de eğlence, Kıbrıs'ta kumar

Interpol'ün en çok arananlar listesi olan ‘Most Wanted’a dahil olduktan sonra uzun süre izini kaybettiren Aydın'ın 2018 Eylül ayında Kıbrıs ve Dubai'de ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Dubai'deki görüntülerde gittiği bir eğlence mekanında 90 bin lira hesap ödeyen Mehmet Aydın, Kıbrıs'ta ise bir kumar masasında oyun oynarken görüldü.

İntihar yalanı

Binlerce vatandaştan topladığı paraları kaçtığı ülkelerde yiyen Aydın, 14 aylık sessizliğin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında bu sefer de Ukrayna'da ortaya çıktı. Başkent Kiev’de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğunun basına yansımasının ardından Aydın’ın kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.









Sahte afiş

Öte yandan Aydın’ın arandığına ilişkin ülkede belli yerlere asılan ve yerini bildirene para ödülü verileceğinin yazıldığı afişlerdeki numaraların da kullanım dışı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları sahte afişlerin de Mehmet Aydın tarafından hazırlatılmış olabileceğine işaret etti.









Dedektifler peşinde

Aydın'ın kaçış hattında yer alan 4 ülkedeki maceraları bu şekilde iken, Çiftlik Bank mağdurlarının avukatlarından ise geçtigimiz aylarda sürpriz bir hamle geldi.

Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde elde ettikleri tüm bilgileri başta Interpol olmak üzere yerel güvenlik güçleri ve mağdur avukatlarıyla paylaşan dedektifler, Çiftlik Bank firarisi Aydın'ın kaçış rotasını ve ilişkilerini de kıskaca almaya başladı.

Yeni Şafak



