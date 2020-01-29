Çiftlik kebabı tarifi: Çiftlik kebabı nasıl yapılır?

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Çiftlik kebabı tarifi

Çiftlik kebabı tarifi malzemeleri

- 1 kg kuzu eti

- 3 çorba kaşığı yağ

- 3 adet domates

- Maydanoz

- Soğan

- Dereotu

- Kekik

- Biber

- Tuz

Çiftlik kebabı yapılışı

Halka halka doğranan soğanları kızgın yağa atıp bir kaç tur çevirin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini içine ilave edin. Etler renk değiştirmeye bağlayınca biberleri ilave edin. Sonra domates, maydanoz, dereotu, tuz, kekik katıp su eklemeden pişirin. İsteğe bağlı taze soğan kullanılabilir.