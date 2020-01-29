Çiftlik kebabı tarifi: Çiftlik kebabı nasıl yapılır?
Akşam yemeğinde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çiftlik kebabı tarifi hem oldukça sağlıklı hem de çok lezzetli bir yemek. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için çiftlik kebabı tarifi arıyor yada çiftlik kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "çiftlik kebabı tarifi, çiftlik kebabı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
29 Ocak 2020, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Sevdiklerinize akşam yemeğinde ikram edebileceğiniz çiftlik kebabı tarifi nefis bir lezzete sahiptir. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için çiftlik kebabı tarifi arıyor yada çiftlik kebabı nasıl yapılır merak ediyorsanız "çiftlik kebabı tarifi, çiftlik kebabı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Çiftlik kebabı tarifi
Çiftlik kebabı tarifi malzemeleri
- 1 kg kuzu eti
- 3 çorba kaşığı yağ
- 3 adet domates
- Maydanoz
- Soğan
- Dereotu
- Kekik
- Biber
- Tuz
Çiftlik kebabı yapılışı
Halka halka doğranan soğanları kızgın yağa atıp bir kaç tur çevirin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini içine ilave edin. Etler renk değiştirmeye bağlayınca biberleri ilave edin. Sonra domates, maydanoz, dereotu, tuz, kekik katıp su eklemeden pişirin. İsteğe bağlı taze soğan kullanılabilir.
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