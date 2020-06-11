Çiftlik kurup organik tarıma başladılar

Yılmaz Erdoğan 2014’te Köyceğiz’de aldığı 120 dönümlük araziyi hem büyük bir çiftliğe hem de film stüdyosuna çevirmişti. Sanatçı, ekibiyle çiftçilik de yapıyor. Yetiştirdiği organik ürünler, İstanbul’da kızı Berfin Erdoğan’ın açtığı BKM Mutfak’ta kullanılıyor.

Burak Hakkı, Çanakkale- Gelibolu’daki Güneyli Köyü’nden arsa alıp yerleşti. Sebze-meyve, ceviz yetiştirip satıyor. Sevgilisi Hara Pappa da yanında.

Candan Erçetin, Lüleburgaz- Ayvalıköy’de bostan kurdu. Bahçede yetiştirdiği salatalıkları turşu yaparak gıda işine girdi.

Özlem Tekin 2016’da müziği bırakıp Bodrum- Milas’a yerleşti. 17 dönümlük arazide tarımhayvancılık yapıyor. Cep telefonu ve otomobili bıraktı. At ve eşekle geziyor.

Beste Kökmedir aile çiftliğinde toprak sürmeyi, inek sağmayı öğreniyor. Beste Kökmedir aile çiftliğinde toprak sürmeyi, inek sağmayı öğreniyor.

Hüsnü Şenlendirici 5 yıl önce Bergama’da aldığı arazide zeytincilik ve zeytinyağı işine başladı.

Nil Karaibrahimgil eşi ve oğluyla yerleştiği çiftlikte meyve-sebze yetiştirip yakınlarına dağıtıyor. Eşi Serdar Erener “Oğlumuzu okula yollamayalım, çiftçi olsun. Toprakla uğraşsın” diyor.

Göksel 3.5 ay önce gittiği bir Ege köyünden dönmek istemiyor. “Sebze işine girdim, toprakla uğraşmak çok zevkli” diyor.

Selen Öztürk ailesine ait çiftlikte sebze yetiştirmeye başladı. Bunu da “Her canlı bir gün başladığı yere dönecek” notuyla paylaştı.