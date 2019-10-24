Türkiye'deki saadet zincirlerine her gün yeni hikâyeler ekleniyor. Bu seferki örnek ise kendini kaz sevdalısı akademisyen olarak tanıtan Ahmet Nurettin Çelik'ten geldi. Çelik, "Kaz çiftliği kuracağım" diyerek sosyal medya hesapları üzerinden 6 ayda 4.9 milyon TL topladı.

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre; ilk etapta 1.000 kişiden 20 milyon TL toplama hedefiyle yola çıkan Çelik'in kanunsuz şekilde elde ettiği paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun takibine takıldı.

Ardından devreye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) girdi. Doğal Kaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kurulan firmanın hesapları donduruldu. SPK, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hisse başına 20 bin!

Aslen Ankara'da yaşayan ancak Kırşehir'de küçük bir kaz çiftliği bulunan Çelik, yakın bir arkadaş grubu ile yola çıktı. İlk etapta ücretsiz kaz yetiştiriciliği seminerleri adı altında, Samsun, Balıkesir, Bayburt, İzmir, Adana, Konya gibi onlarca ili gezdi.

Sosyal medyada videolar yayımladı. Çektiği videolarda, hedefinin 1.000 kişiden 20 milyon TL toplayarak, dünyanın en büyük kaz çiftliğini kurmak olduğunu anlattı. Kendisine inanan 250 kişiden A Grubu hisse bedeli olarak 20'şer bin TL aldı.

Toplam 5 milyon TL'ye yakın para topladı. Edinilen bilgilere göre, önce değeri 600 bin TL olarak gösterilen ancak imara dahi açık olmayan bir tarla satın aldı. Ancak araziye tek bir çivi çakılmadı.

Çelik, Çin'e gitti

Kendini sosyal medyada yayınladığı videolarda 'baş kaz' benim diye tanıtan Çelik, bu kez topladığı paralarla Çin'e gitti. Çin Seddi'ni gezdi, egzotik eğlencelere katıldı. Para veren kişilere de "Çin'de beyaz et işleme makinesi bakıyorum" açıklaması yaptı. "Türkiye'de makine yok mu?" diyenlere de sosyal medya hesaplarından "Türk makine sektörü beyaz et kesimhanesi üretme kabiliyeti yok. O nedenle Çin'e geldim" cevabını verdi. Çelik inandırıcı olmak için Çin'den sözde anlaşma videoları bile yayınladı.

Birçok ilde Çiftlik Bank benzeri yapılanmalara giden sisteme en fazla para gönderenlerin ise yurt dışında yaşayan Kırşehirli gurbetçiler olduğu öğrenildi.

Sosyal medya videolarında gaflarıyla dikkat çeken Çelik, sisteme para yatıranlara 3 yıl kâr payı dağıtmayacağını belirtirken, "3 yılın sonunda diyelim ki öldüm. Dünyaya kazık çakacak değiliz ya... Benden sonraki yönetim de dolandırıcı çıktı. Olur mu olur" sözleriyle adeta itirafta bulunduğu da gözden kaçmadı.

(Mehmet Aydın)

#olayıngeçmişi

Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu. Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapmanız gerekiyordu.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu. Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarıldı.

62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapılırken kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı ifade edildi.

Oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına paranın gönderildiği kaleme alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçen yılın sonlarında suç duyurusunda bulunmuştu.

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın dolandırdığı paralarla birlikte Uruguay'a kaçtığı iddia edildi.







