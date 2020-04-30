Çiftlikten kaçan koyun 7 yıl sonra geri döndü: Sosyal izolasyondaydı

Tazmanya'daki çiftçi Alice Gray'in koyunlarından bazıları, çiftliğin etrafında çıkan yangını fırsat bilip kaçtı. Ancak, Prickles adında küçük bir koyun, 7 yıl boyunca kendini saklamayı başardı. Zamanla unutulan koyun çat kapı çiftliğe geri döndü. Koyun, 7 yıl boyunca kırpılmadığı için biraz farklı görünüyordu. Prickles'ın aşırı uzayan tüyleri kırpıldıktan sonra corona virüs için biriktirilen fona bağışlanacak.

BBC'ye konuşan Alice, "Prickles'in çiftliğimizin arkasındaki bir çalı bloğuna sıkıştığına inanıyoruz" dedi.

Aile, dev bir tüy topunu gördüklerinde herhangi bir geyik olup olmadığını anlamak için çiftliğe kameralar kurdu.

"Şikayet etmek için bahanemiz yok"

Alice, Prickles ve Covid-19 salgını hakkında şunları söyledi:

Prickles yedi yıl boyunca tecrit edilebiliyorsa, geri kalanımızın evde sıkıştığından şikayet etmek için bir bahanemiz yok.





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