Çığ altında kalan kayıp dağcının 8 ay sonra cansız bedenine ulaşıldı

2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağı Eznevit zirve inişi sırasında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, arkadaşı Hilal İşcan ise kurtarılmıştı. 8 aydır hava şartları nedeniyle arama yapılamayan dağcı için AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri ara ara arama yaptı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ:

Niğde Valiliği, "02 Aralık 2018 günü Çamardı ilçesi Aladağlar Eznevit olarak bilinen 3550 metre rakımlı mevkide çığ düşmüş, bölgede bulunan iki kişilik dağcı grubundan Hilal İşcan helikopter ile kurtarılmış, ancak çığ altında kalan diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç’a ilk üç gün yapılan bütün çalışmalara rağmen ulaşılamamıştır. İlk üç günün sonunda hava şartlarının kötüleşmesi, bölgede çığ riskinin devam ediyor olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bölge sık sık kar yağışı almış, ilk günlerdeki çalışmaları engelleyen çığ riski artarak devam etmiştir. Bölgeye ilk dönemlerde on günlük aralıklarla, 12.4.2019-14.05.2019 tarihleri arasında birer hafta aralıklarla ve 14/05/2019 tarihinden sonra havaların ısınması ile birlikte beş günlük aralıklarla toplamda 24 kez AFAD ekiplerince keşif ve arama amaçlı gidilmiştir. 08.07.2019 tarihinde, Niğde İli AFAD ekibince planlanıp icra edilen arama faaliyeti neticesi, saat 13.06’da Eznevit Mevkiinde Mustafa Kemal Karakoç’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştır. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecektir. Mustafa Kemal Karakoç’ a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz”.