Yediği çiğ deniz ürünü elinden etti

Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

25 GÜN SONRA ELİNİ KAYBETTİ

Chonbuk National University Medical School’dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.

Dr. Karen Wong, “Deniz suyuna ya da kontamine (kirlenmiş) olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere bağışıklık yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi. (Habertürk)