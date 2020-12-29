Türkiye Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin naaşı törenle memleketine uğurlandı

Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin naaşı törenle memleketine uğurlandı

Türkiye

Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin naaşı törenle memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir için tören düzenlendi.

29 Aralık 2020, Salı 00:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Özdemir'in naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı.

AA

İlgili Haberler
Hakkari Şemdinli'de çığ düştü, 2 asker çığ altında kaldıŞemdinli'de, çığ altında kalan ikinci askerin de naaşına ulaşıldı


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Yılın otomobilleri
Hakan Çelik
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Rauf Tamer
İyi malzeme
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı: 28 Aralık 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları