Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Özdemir'in naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı.

AA



