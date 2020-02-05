Türkiye Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu

Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu

Türkiye

Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen iki çığ faciasında çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Meteoroloji, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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