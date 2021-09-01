Yemek Çiğ köfte beyti nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çiğ köfte beyti tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Çiğ köfte beyti nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çiğ köfte beyti tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Çiğ köfte beyti nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çiğ köfte beyti tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler günün birincisi olup çeyreğin sahibi olabilmek adına en güzel çiğ köfte beyti tarifi yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, çiğ köfte beyti nasıl yapılır? Çiğ köfte beyti tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

01 Eylül 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün çiğ köfte beyti tarifi yapılıyor. Peki, çiğ köfte beyti nasıl yapılır? Çiğ köfte beyti tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ÇİĞ KÖFTE BEYTİ TARİFİ

Çiğ köfte beyti malzemeler

  • 2,5 su bardağı ince bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 adet limon suyu
  • Lavaş

Çiğ köfte beyti yapılışı

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim. Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım. Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim. Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım. Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp lavaşa serelim ve lavaşı yuvarlak bir şekilde kesip servis edelim.

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