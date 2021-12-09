Yemek Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tadına doyum olmayan çiğ köfte tarifi, ister ana yemeklerin yanına meze olarak servis edebileceğiniz isterseniz de ana öğün olarak tüketebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çiğ köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

09 Aralık 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan çiğ köfte tarifi, isteğe göre etli veya etsiz olarak yapılabilir. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çiğ köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Çiğ köfte malzemeler

  • 2,5 su bardağı ince bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 adet limon suyu 

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekleyin.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkın.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekin.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayın.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin.

Bol yeşillikle servis edin.

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