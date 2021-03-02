Türkiye Çiğ köftesi acılı olduğu için çalışanı darp etmişti! Olayda flaş gelişme

Çiğ köftesi acılı olduğu için çalışanı darp etmişti! Olayda flaş gelişme

Türkiye

Çiğ köftesi acılı olduğu için çalışanı darp etmişti! Olayda flaş gelişme

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

02 Mart 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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İş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.B ile D.B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkarılan şüphelilerden iş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile kardeşi H.Ş tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı.

AA

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