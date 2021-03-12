Ekonomi Son dakika: Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak! Bakan duyurdu

Son dakika: Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak! Bakan duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak! Bakan duyurdu

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çiğ süt destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu. Saat 18.00'den itibaren 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesi yapılacak.

12 Mart 2021, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.

Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.

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