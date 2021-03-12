Son dakika: Çiğ süt destek ödemesi bugün yapılacak! Bakan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.

Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.







