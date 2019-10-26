Çiğ tavuğu neden yıkamamalısınız?

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Amerika’daki Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri her yıl 3 bin kişinin gıda kaynaklı hastalıklardan öldüğünü tahmin ediyor. Çiğ tavuk, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri olan bakterileri içeriyor.

İçinizden bir ses pişirmeden önce kullanacağınız tavuğu yıkamanız gerektiğini söyler. Aslında yapabileceğiniz en kötü şey bu. Tüketime hazır çiğ kümes hayvanlarında bulunan bakteriler su ile temas ettiğinde her şeye yayılır. Elleriniz, pişirme gereçleriniz, mutfak tezgahı ve giysiler. Su damlacıklarının 50 cm sıçradığını düşünürsek bu sayıyı daha da arttırabilirsiniz. Çiğ tavukta bulunan camylobacter hücrelerinin sadece birkaç tanesi hastalanmanıza neden olabilir.

Bunun yerine ne yapmalı?

Çiğ tavukta bulunan kötü bakterilerin hepsinden bir kerede nasıl kurtuluruz? Çok kolay. Tavuğu sadece pişir. Sonuç olarak yapacağınız şey bu.

İşte çiğ tavuktan besin zehirlenmesini önlemek için bazı profesyonel ipuçları:

- Çiğ tavuk aldıysanız ve buzdolabına koymanız gerekiyorsa tavuğu iyice sarın ve soğutun. Çiğ tavuğun diğer yiyeceklere temasını önlemek için buzdolabının dibinde sakladığınızdan emin olun.

- Ellerinizi ve kullanılmış kapları yıkayın. Çiğ tavukla temas eden her şeyin iyice temizlendiğinden emin olun. Bunun için kapları bir süre sirkeli suda bekletin.

- Tavuğu iyice pişirin. Tavuğunuzun pişirdikten sonra pembe kalmaması gerekir. Tavuğun iyice piştiğinden emin olun.