Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, “Karantina günlerinde #evdekal konseptiyle biraz durum değerlendirmesi yaptık biraz da sohbet ettik” diyerek Hürriyet’in evde kal konsepti ile hazırladığı videonun tanıtımını instagram hesabından yaptı.

Röportajda olduğu ortamdan ve durumdan mutlu olmaya çalışan bir kişi olduğuna vurgu yapan Çiğdem Batur, önlemleri hem kendisinin aldığını hem de çevresindeki kişilere uygulatmak için büyük çaba sarf ettiğini anlattı. Batur, “Süreci çok yakından takip ediyorum, bilinçli her insan gibi. Süreci takip ederken bu arada yapmamız gerekenleri de harfiyen uygulamaya çalışıyorum ve etrafımdaki insanlara da uygulatmaya çalışıyorum. Çünkü önlem çok önemli, bilinçli olmak çok önemli” dedi.

Corona virüsün ülkemize girişinin diğer birçok ülkeye göre daha geç olmasının bir avantaj olduğunu anlatan Batur, bu noktada Türkiye’yi şanslı bulduğunu söyledi.

"Biz şanslı bir ülkeyiz"

Güzel oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde bu kadar örnek varken, aslında biz şanslı bir ülkeyiz. Türkiye şanslı bir ülke. Çünkü virüsün en son geldiği ülkelerden bir tanesi. Nasıl önlem almamız gerektiğini biliyoruz, sürecin nasıl işleyeceğini biliyoruz. Önümüzde yaşanan örnekler var, diğer ülkelerden örnekler… Onlardan feyz almamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden de biraz da sakin ve biraz daha motivasyonu yüksek olarak getirmeye çalışıyorum”