Magazin Çiğdem Batur, doğum gününde hediye olarak ne istediğini açıkladı

Çiğdem Batur, doğum gününde hediye olarak ne istediğini açıkladı

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Çiğdem Batur, doğum gününde hediye olarak ne istediğini açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir taciz olayını anlatarak gündeme gelen oyuncu Çiğdem Batur’dan şimdi ise anlamlı bir istek geldi. Batur 13 Temmuz doğum gününde hayranlarından hediye yerine köy okulları için bağış istedi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Çiğdem Batur, doğum gününde kendisine hediye yollayan sevenlerine seslendi.

“BİRLİKTE ŞAHANE BİR İŞE İMZA ATALIM”

Çiğdem Batur, "13 Temmuz doğum günüm. Hediye almayı ve vermeyi çok seven bir yengeç kadını olarak; sizden gönlünüzden geçtiği miktarda hediyeler istiyorum. Köy Okulları Yardım Projesi Derneği'ne miniklerimiz daha iyi şartlarda okuyabilsin diye el ve gönül birliğiyle katkıda bulunalım mı? Hem birlikte şahane bir işe de imza atmış oluruz. Harika. Kocaman sevgiler" ifadelerini kullandı.

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