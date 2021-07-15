Bitki çayı ve yemek yapımlarında kullanılan çiğdem çiçeği, hoş ve zarif görüntüsüyle kendine hayran bırakır. Bakımı oldukça kolay olan çiğdem çiçeğine ulaşmak da basittir. Peki, çiğdem çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Çiğdem çiçeği hikayesi nedir? Çiğdem çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler...

ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Özel bir bakım istemediği için hemen hemen herkesin sahip olabileceği çiçeklerden biri çiğdemdir. Yaprak boyuna dikkat edilerek alınan bir saksıda rahatlıkla yetişebilir. Günde bir kez toprağı ıslatacak kadar sulanması büyümesi için yeterli olur. Zaman zaman toprağın havalandırılması veya değiştirilmesi çiçeğin daha sağlıklı büyümesini sağlar.

Çiğdem çiçeği fazla su depolama özelliğine sahip değildir. Bu nedenle günde bir kez sulanması gerekir. Ancak alınan fazla su miktarı çiçeğe zarar verebileceği için az miktarda sulanmalıdır. Genellikle toprağı ıslatacak kadar su kullanılması çiçeğin büyümesini sağlamaktadır. Ayrıca damlama yöntemiyle sulama yapan aparatlar saksıya yerleştirilerek kullanılabilir.

ÇİĞDEM ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çiğdem çiçeğinin kendine ait pek çok özelliği bulunur. Çok yıllık bitkilerden olan çiğdemler, Akdeniz’de rahatça yetişebilir. Bahar mevsimlerinde açarak mevsim değişikliklerini haber verirler. Yeşil ve uzun yaprakları sayesinde kendilerini dış etkenlerden korurlar. Mor, sarı ve pembe renk seçenekleri vardır.

Çiğdem çiçeklerinin yaprakları dikkat çekicidir. Yaklaşık 25 santimetre yaprak uzunlukları bulunur. Kötü havalarda kapanma özelliklerine sahiptir. Ayrıca topraktan çıkan saplı çiçeklerden biridir. Çiğdem çiçeğinde üreme toprağın altında gerçekleşir.

ÇİDEM ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Çiğdem çiçeği yapısıyla örnek alınması gereken bir hikayeye sahiptir. Her ne kadar güzel ve narin görünse de aslında oldukça güçlüdür. Bu nedenle zor zamanlarda güçsüz gibi görünen kimseler, içinde var olan gücün farkına varmak için çiğdem çiçeğini örnek alabilir. Hedefe gidilen yolda mücadele edilmesi gerektiğini gösterir.



