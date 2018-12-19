Çiğdem Tunç’tan tahtlı gala!

Oyun öncesi Çiğdem Tunç, basın mensuplarının karşısına oyuncular eşiğinde tahtta getirildi. Çiğdem Tunç'un yönettiği ve Şehrazat karakterini hayat verdiği 'Binbir Gece Masalları"nda Ergün Demir Şehriyar'ı canlandırıyor.

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de katıldığı, Eray Yasin Işık tarafından yazılan oyununda Çiğdem Tunç ve Ergün Demir'in yanı sıra Sema Aras, Abidin Yerebakan, Deniz Salman, Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal, Derya Yıldız, Gökmen Göçbeyli, Gülben Başer, Tunahan Çilingir ve Balca Aydoğdu rol alıyor.