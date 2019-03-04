  • Haberler
  • Dünya
  • Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

ABD'de bir otoyola çığ düşme anları, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi

04 Mart 2019, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
A A
Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

ABD’nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyon’undan geçen I-70 karayolunda trafikteki sürücülerin tarafından kayda alınan görüntülerde çığın düşme anı kameralara yansıdı. Çığı fark eden sürücülerin durmaları ve alandan uzaklaşmaları, büyük bir faciayı önledi.

Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC), düşen çığ sonucu trafiğin etkilenmediğini açıkladı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.