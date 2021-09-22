Türkiye Çığlık atarak balkondan sarktı! O anlar kameralara yansıdı

Çığlık atarak balkondan sarktı! O anlar kameralara yansıdı

Türkiye

Çığlık atarak balkondan sarktı! O anlar kameralara yansıdı

Mersin Yenişehir'de kaldığı pansiyonda çığlık atarak balkona çıkan ve korkuluklardan sarkan Dilek D. ikinci kattan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın ağır yaralanırken olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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Merkez Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D., çığlık atarak balkona çıktı. Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti. Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı. Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü. Bu sırada balkona çıkan bir kişinin, kadını yukarıya çekmeye çalıştığı görüntüde yer aldı. Ancak, kısa süre sonra kadın ikinci kattan ağaçların üzerine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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