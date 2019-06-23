Çığlıklar yükselince eve polis geldi!

Boris Johnson’ın 31 yaşındaki sevgilisi Carrie Symonds ile yaşadığı evden ‘Bırak beni’ ve ‘Evimden çık’ şeklinde çığlıklar gelmesi üzerine komşular polisi aradı. Olaya ilişkin açıklama yapan Londra Polis Teşkilatı, evdekilerle konuşulduğunu ve herkesin güvende olduğunu bildirdi. Bir görgü tanığı, “Epey bir bağrışma oldu, birkaç kez bardak ve tabak atıldığını duydum” dedi. Johnson, geçen yıl 25 yıllık eşi Marina Wheeler’den boşanma kararı almıştı.

SONUCU ETKİLER Mİ

Johnson, Başbakan May’in istifasıyla boşalan Muhafazakâr Parti liderliği için yürütülen oylama sürecini önde götürüyor. Parti liderliği için seçilecek isim başbakanlık koltuğuna da oturacak. Yarışta Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt (52) ile finale kalan Johnson için son kararın alınacağı oylama ise bugün başladı. Sonuçlar en erken 22 Temmuz’da açıklanacak.