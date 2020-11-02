Cigna Finans’ın adı değişti

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişimi ve inovatif çözümleri işinin merkezine koyan şirket; dönüşüm sürecini “Hayat Boyu Birlikte” olma sözü ile pekiştiriyor. CIGNA Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, yeni marka konumlandırması ile ilgili, “CIGNA’nın köklü sigortacılık uzmanlığının altını daha güçlü çizmek, sektör ve müşteri beklentilerinin değişimine en doğru şekilde yanıt verebilmek üzere başlattığımız bu dönüşüm kapsamında; dijitalleşme, altyapı yatırımları, hizmet ve ürün çeşitliliğimizi artırmak gibi hedeflerimizle de güçlü bir dönüşüme imza atıyoruz” dedi.

Yeni faaliyet branşı ‘sağlık’ olacak

Önümüzdeki dönemde, marka stratejisi paralelinde sağlık sigortacılığına da adım atacak olan CIGNA, yeni ürün ve hizmetlerle sektörde fark oluşturmayı hedefliyor. Bu yılın sonunda yeni Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününü sunmaya başlayacaklarını belirten Kuriş, sözlerine şöyle devam etti:

“Değişim sadece ismimizde değil, CIGNA’nın A’dan Z’ye her noktasında olacak. Hayat ve emeklilik branşlarımızın yanı sıra yakın zamanda uluslararası düzeyde sahip olduğumuz tecrübe ile sağlık sigortacılığı alanına da giriyoruz. Faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek daha fazla müşterinin ihtiyacına cevap verme fırsatı bulacak ve hayatlarına daha kapsayıcı şekilde dokunabileceğiz.”



