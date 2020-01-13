Vivident, yapılan yatırımların marka üzerindeki etkisini daha derin anlamak ve marka konumlandırmasını tekrar gözden geçirmek amacıyla 2018 yılında başlattığı tüketici araştırmasını sonuçlandırarak tüketicisinin karşısına yeni yüzüyle çıktı.

Tüm marka stratejisini yenileyen Türkiye’nin bir numaralı sakız markası Vivident, markanın yeniden konumlandırılması kapsamında cesur bir karar alarak yıllardır tüketicinin aklına kazınmış “Çiğne ve Gülümse”nin yanında araştırma verilerine dayanarak “Özgüven” mesajını da vermeye karar verdi. Marka bu tazelenme ile rafta ve iletişimde tüm rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Çiğne, Gülümse, Özgüvenini Tazele!

Hayata geçirilen bu relansman ile Türkiye’de 29 yıldır varolan bir marka, kabuk değiştirme sürecine girdi. Bu değişim süreci; uzun süren araştırmalar, sonuçlara uygun senaryo süreçleri ve tüketici geri bildirimine dayanan bir alt yapıyla hazırlandı. Markadaki değişiklikleri, mesajın tüketiciye geçişi ve hedef kitlenin kampanyaya verdiği etkileşim incelenerek kampanya son haline getirildi. Vivident, “Çiğne ve Gülümse” mottosunu “Çiğne, Gülümse, Özgüvenini Tazele” olarak değiştirdi. Markanın bu değişimdeki en temel amacı; hedefe ulaşmak için “o son küçük özgüven dokunuşunu” tüketicisine sunan marka olmak oldu.

Vivident markasının yeniden konumlandırması kapsamında yenilenen iletişim stratejisi, logo ve ambalajlarının lansmanının yapıldığı reklam filmi 2019 yılının son aylarında izleyicilerle buluştu. Reklam kampanyasında ise üç özgüven anı üzerine kurgulandı. Birincisi medeni cesaret gösterme, ikincisi adrenalinle baş etme, üçüncüsü ise düştüğünde yeniden ayağa kalkma cesaretini gösterebilme.

Motivasyonel ve enerjik bir tonda ilerleyen reklam filmi, Vivident markasının “Çiğne, Gülümse, Özgüvenini Tazele’’ sloganı etrafına kurulan yeni konumlandırmasını ekrana yansıtıyor.