Cihad Demirli Talim ve Terbiye’nin yeni başkanı oldu

Resmi Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda yeni atamalar gerçekleştirildi.

OZAN ÖMER KADÜKER Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Burhanettin Dönmez görevden alınırken yerine Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. Karara göre Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata da görevlerinden alındı ve yerlerine Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz getirildi.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji ve Fırat Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümü mezunu olan Cihad Demirli, yüksek lisansını Fırat Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri (2003) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji (2015) alanlarında yaptı. Fırat Üniversitesi’nde 2007’de doktora, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 2014’te doçent ve 2020’de profesör unvanını alan Demirli, eğitim programları ve öğretim, e-öğrenme ve teknolojileri, uzaktan öğretim tasarımı gibi konularda da uzman.



