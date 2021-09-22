Cihangir Ceyhan Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız ile ekranlara dönüyor. 'Sıfır Bir Adana' dizisindeki 'Cio' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon da bir başka başarılı Proje olan Çukur’da ‘Azer Kurtuluş’ karakteriyle beğen kazanmıştı. Camdaki Kız 12. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından da Cihangir Ceyhan kimdir? Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan kaç yaşında ve aslen nereli? araştırmaları yoğunlaştı…

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, anne tarafından Diyarbakırlı, baba tarafından ise Elazığlıdır. 1991 yılında kanser hastalığı nedeniyle annesini kaybeden başarılı oyuncunun bir abisi ve ablası vardır.

Cihangir Ceyhan, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, dişçilik eğitimi almak için Ukrayna'ya gitti ancak yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümüne girdi ancak burayı da yarım bıraktı ve sonrasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi alan Cihangir Ceyhan sonrasında Adana'ya geri döndü.

2015 yılında 'Yusuf' adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle oyunculuğa adım atan Cihangir Ceyhan, 2016 yılında internetten yayınlanan 'Sıfır Bir Adana' dizisinde 'Cio' karakteriyle ünlendi.

2019 yılında 'Çukur' dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Cihangir Ceyhan, son olarak da Alev Alev dizisinde Ömer karakterine can vermişti.

Cihangir Ceyhan, şimdi de Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile seyircinin karşısına çıkıyor.

CİHANGİR CEYHAN EVLİ Mİ?

32 yaşındaki başarılı oyuncunun bekar olduğu biliniyor. Adanaspor taraftarı olduğunu belirten Cihangir Ceyhan, Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ceyhancihangir, Twitter'da @ceyhangir kullanıcı adıyla yer almaktadır.



