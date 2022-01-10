Cihat Arslan konuştu! 'Löw burada başarılı olamaz'

Futbolculuk sonrası kariyerine Kasımpaşa'da başlayan Cihat Arslan kulübün yapısıyla ilgili olarak, "Sürekli teknik direktör değiştiği için yapmak istediklerinizi yapma fırsatı olmuyor. Futbolcular da bu ortamı kullanıyor. Kulüpler sadece futbolcuya değil teknik adama da yatırım yapmalı" dedi.

"Löw burada başarılı olamaz"

Teknik direktör Cihat Arslan ayrıca şunları söyledi:

Ali Koç’a başarılı olsun temennisiyle mektup yazdım. Fenerbahçe’nin hoca tercihleri devamlı sorunlu. Joachim Löw’ün kulüp takımında başarılı olamayacağını düşünüyorum.

"Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki fark..."

Galatasaray hastalığı doğru teşhis edemedi. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki farkın en önemli nedeni Galatasaray önemli ayaklarını kaybetti. Abdullah Avcı kafasındakileri sahaya yansıtabilen bir hoca. Trabzonspor şampiyonluğun tek yarışanı.

"Beşiktaş Önder Hoca ile devam etmeli"

Bence Beşiktaş Önder hoca ile devam etmeli. Gelecek sezonun hocasını şimdiden belirlerim, Önder hocayı da yardımcısı yaparım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ni hafife aldı. Fatih Terim’in artık yöneten kısmında olması gerekiyor.