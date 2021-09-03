Cihat Şener, TRT ekranlarında yayınlanan “Hayatımız Sınav” isimli programla yıllardır milyonlara sesleniyor. Katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim konusunda değerlendirmede bulunduğu sırada Nagehan Alçı’nın sözünü kesmesine katlanamayan Cihat Şener, tepkisini sert sözlerle dile getirdi…

CİHAT ŞENER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1953 yılında doğan Cihat Şener, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı.

Birçok öğretim kurumunda otuz dört yıl öğretmenlik, yöneticilik, danışmanlık yapan ünlü isim, 14 yıl önce HBB TV’de eğitim ve gençlik programı yapmaya başladı. TV8′de devam ettiği yayın hayatını ise uzun yıllar boyunca TRT ekranlarında yayınlanan programı “Hayatımız Sınav” adıyla sürdürdü.

Evli ve iki çocuk babası Cihat Şener, Hayatımız Sınav- Yaşanabilir Hayat Kılavuzu adında bir de kitap kaleme almıştır.



