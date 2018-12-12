'Çık aramızdan kaynana' dedi, intihara kalkıştı

Bursa'da kayınvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne sürerek evin terasına çıkıp, intihara kalkışan İslam V. (23), polisin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilerek eylemine son verdi. Gözaltına alınan İslam, eşiyle el ele binadan çıkarıldı

12 Aralık 2018, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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'Çık aramızdan kaynana' dedi, intihara kalkıştı

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Yeliz V., eşi İslam V.'yi terk edip annesinin yanına yerleşti. Kayıvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne süren İslam V., dün gece oturduğu 3 katlı evin terasına çıktı. Yanına aldığı bir bidon benzinle ateş yakan, bağırıp çağırarak kendisini de ateşe vereceğini söyleyen İslam V.'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

KAYNANA VE EŞ OLAY YERİNE GETİRİLDİ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, İslam V.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışması başlattı. İslam V., kayınvalidesinin tutuklanmasını istedi. Polis, İslam V.'nin eşi Yeliz V. ve kayınvalidesini olay yerine getirdi. İslam V., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çabası sonucu ikna edilerek eylemini sonlandırdı ve karı-koca el ele olay yerinden çıkarıldı...

Polis merkezine götürülen İslam V.'nin ifadesinde, ''Eşimin yüzünü 5 aydır göremiyorum. Çocuklarımı düşük yaptırdı, kayınvalidemin ceza almasını istiyorum'' dediği belirtildi.


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