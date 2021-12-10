Çıkan izdihamda 10 kişi ölmüştü... Ünlü rapçiden yeni açıklama!

Geçtiğimiz ay ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan izdihama hala dünya gündeminde üst sıralarda bulunmaya devam ediyor.

Çıkan izdihamda 10 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan rapçi Scott, trajedi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.









'HALA KAFAMI TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Hayatını kaybeden hayranları ve onların yakınlarının yaşadıkları nedeniyle acı çektiğini belirten şarkıcı 'Hala kafamı toplamaya çalışıyorum' dedi.

Özellikle sosyal medyada yayılan 'konserinde şeytani ritüeller uyguluyor' iddiası hakkında da konuşan şarkıcı iddiayı kesin bir dille reddetti ve 'Ben inançlı bir adamım' dedi.

Şarkılarının şiddeti körüklediği iddialarını da kabul etmeyen şarkıcı trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğinin altını çizdi.

GÖSTERİYE DEVAM ETMİŞTİ

Houston Emniyet Müdürü Troy Finner basın toplantısında, insanların saat 21:30'da izdiham sonucu yere düşmeye başladığını, yapımcıları durumdan haberdar ettiklerini ancak gösterinin 22:10'da sona erdiğini söylemişti.

ABD'li şarkıcı ise bunun üzerine 'Ne olup bittiğini anlayabildiğim zaman durdum ve gerekli desteği alabilmeleri için yardım ettim. Durumun bu kadar şiddetli olduğunu asla düşünemedim' sözleri ile kendisini savunmuştu.

Trajedinin ardından festivalde 'uyuşturucu iğne' şüphesi araştırılmaya başlanmış, organizasyondaki güvenlik önlemlerinin ise yetersiz olduğu öne sürülmüştü.