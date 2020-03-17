"Çıkın, evde durmayın" sözlerinden sonra Murat Boz bir paylaşım daha yaptı
Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile sosyal medyada olay yarattı. Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlığın "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrısına rağmen Boz, "Hava güzel, evden çıkın" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Tepkilerden sonra ünlü şarkıcıdan açıklama daha geldi.
17 Mart 2020, Salı 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrısında bulunurken Murat Boz'un sözleri olay yarattı.
Ünlü sanatçı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ile tartışma konusu oldu.
"Evde durmayın"
Ünlü şarkıcı, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim hava bugün İstanbul'da güzel, güneşli. Tavsiyem çıkın evde durmayın, açık havada oksijeninizi alın, sporunuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok, bu zor günleri de milletçe ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek." dedi.
Murat Boz, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.
https://www.instagram.com/p/B91n6Ephoqx/?utm_source=ig_web_copy_link