Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrısında bulunurken Murat Boz'un sözleri olay yarattı.

Ünlü sanatçı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ile tartışma konusu oldu.

"Evde durmayın"

Ünlü şarkıcı, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim hava bugün İstanbul'da güzel, güneşli. Tavsiyem çıkın evde durmayın, açık havada oksijeninizi alın, sporunuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok, bu zor günleri de milletçe ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek." dedi.

Murat Boz, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.







