Northwestern Üniversitesi’nin yaptığı pilot araştırmaya göre ekstra flavanol içeren bir kakao içen periferik arter hastalığı (PAD) olan insanlarda yürüme yeteneğindeki azalmayı geçici olarak tersine çevirdi.

Çalışmada, flavanol bakımından zengin kakaoyu günde üç kez içmek, periferik arter hastalığı (atardamar tıkanıklığı) olanlarda yürüme mesafesini iyileştirdiği saptandı.

Yalnızca ABD'de yaklaşık 8.5 milyon kişiyi etkileyen hastalık bacaklarda kan akışını yavaşlatan veya durduran tıkanmalara neden oluyor.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi Profesörü Dr. Mary McDermott, “Çikolatanın iyileştirme derecesi önemli ve anlamlıydı. Egzersiz şu anda PAD için en etkili tıbbi tedavidir. Bu çalışmada, çikolatadan elde edilen faydalar egzersizin faydalarıyla karşılaştırılabilir nitelikteydi.” dedi.

Kakao içeceği altı ay boyunca günde üç kez içen 60 yaş ve üstü insanlara yapılan altı dakikalık bir yürüyüş testinde kakao olmadan aynı tür içecekleri içenlere kıyasla 42.6 metreye kadar daha uzağa yürüyebildikleri bulundu.

Çalışmada kullanılan kakao epikateşin açısından zengindi. Bitter çikolatada (yüzde 85'ten fazla kakaolu olanlarda) da epikateşin bulunuyor.

McDermott, PAD'li kişilerin günlük olarak az miktarda bitter çikolata tüketmesinin makul olduğunu söyledi. Mc Dermott, “Çikolatadaki epikateşinler, daha fazla oksijenin dokulara gitmesini sağlayan kan damarlarını genişletmeye yardımcı oluyor” dedi.

Araştırmanın kakao grubundaki katılımcılar, günde üç kez bir çorba kaşığı işlenmemiş, alkalize edilmemiş kakao içeren bir içecek içtiler. Bu, kan akışındaki ve yürümedeki iyileşmeden sorumlu olduğuna inanılan toplam 75 miligram epikateşin içeren, kakaodaki en önemli flavanol. Flavanoller, bitkiler tarafından yapılan bir tür antioksidandır ve bazı meyve, sebze ve kakaolarda bulunuyor.

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