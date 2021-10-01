Çikolata kisti kısırlığa yol açar mı?

Her yıl ülkemizde yaklaşık iki milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayenenin önemine değinen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Endometriozis, üreme organlarında oluşturduğu yapışıklıklar nedeniyle yumurtanın tüplerin içine ulaşmasını engelleyebiliyor. Bazen de tüplerin ucunu tıkayarak ‘tübal tıkanıklığa’ yol açıyor ve bu da gebeliğin önüne geçebiliyor" dedi.

Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen çikolata kisti (endometriozis) kadınların yüzde 30’unda kısırlık nedeni. Kimi kadınlarda hiçbir belirti vermezken kimilerinde dayanılmayacak sancılara sebep olan ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda gebe kalamama ile kendini gösteren çikolata kisti tedavi edilmemesi durumunda olumsuz tablolara neden olabiliyor.

Çikolata kisti nedir?

Çikolata kisti kadınların yumurtalıklarında, tüplerinde ve rahiminde yer alan her âdet kanamasında kendi içine kanayarak büyüyen bir kist türü. Beklemiş kanın koyu çikolata kıvamında bir görünüm alması nedeniyle halk arasında çikolata kisti adını alan bu kistlerin gerçek adı endometriomadır.

Çikolata kisti olan kadınların en büyük şikayeti ağrılı âdet kanamalarıdır. Ağrılı kanamalara cinsel ilişkide ağrı, büyük aptes sırasında ağrı, idrar yaparken ya da idrar sonunda ağrı eşlik edebilir. Kişiler çocuk sahibi olamayabilir. Bazı hastalarda âdet düzensizliği olabilir.

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Kadınlarda çikolata kisti belirtileri

Karnın alt bölgesinde sürekli şiddetli ağrı

Cinsel ilişki ya da âdet süresince şiddetli ağrı

Karında şişkinlik

Büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı, bazen ishal

Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi

Âdet öncesi lekelenme tarzı kanama

Âdet döneminde ağrı

Yan ağrısı, sırt ağrısı

Çikolata kisti neden oluşur?

Kadınlardaki âdet süreci başladığında rahim içindeki ”endometrium” tabakası dışarı atılırken aynı tabaka tüplerden karın boşluğuna da geri dökülebilmektedir.

Bağışıklık sistemi sağlıklı olan kadınlarda geri akan bu kan temizlerken bağışıklık sisteminde problem olanlarda çikolata kistleri oluşur.

Karın boşluğundaki endometrium tabakası tüplere, yumurtalıklara hatta bağırsağa ya da idrar torbasına yapışarak yerleşir ve inflamasyona neden olur.

Hastalığın ilerleyen döneminde kanamalar, doku iyileşmeleri ve karın içinde yapışıklıklar ortaya çıkmaktadır.

Hastalık, karın boşluğunda inflamasyon oluşturması, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açması nedeniyle rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozar ve yumurtalık rezervinin azalmasına, dolayısıyla da kısırlığa yol açabilir.

Çikolata kisti mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık!

Çikolata kisti tedavisi hem ilaçlarla hem de cerrahi müdahale ile yapılabiliyor. Bazı durumlarda hem medikal tedavi hem de cerrahi tedavi uygulanıyor. Tedaviye öncelikle ilaçlarla başlanıyor, ancak ilaç tedavisi ile başarı sağlanamazsa, cerrahi tedavi seçenekleri gündeme geliyor.

Ağrısı ön planda olan endometriozisli kadınlar medikal tedaviden fayda görebilirken ilerlemiş vakalarda cerrahi tedavi gündeme geliyor. Hastanın öncelikli olarak ağrı şikayetlerine yönelik nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar reçete edilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, özellikle cerrahi tedavi aşamasına gelindiğinde bu konuda titiz davranmak gerektiğini belirtiyor ve tedavi prosedürünü şu şekilde açıklıyor:

"Endometriozis tedavisi ilaçlarla veya ameliyatla yapılabilir. Bazen hem ilaçlar hem de cerrahi tedavi gerekli olabilir. Tedavide öncelikle ilaçlar denenir. İlaçlarla başarı elde edilemediğinde ise cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilir. Kadın gebe kalmadan ya da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeden kistin cerrahiyle alınması durumunda hastanın doğurganlığına da zarar verilebilir.”

Kişi gebe kalamama şikâyeti ile doktora başvurmuşsa, ilk aşamada aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Yardımcı üreme yöntemlerinden yanıt alınmaması halinde ise cerrahi olarak hastalığın temizlenmesi yoluna gidiliyor.