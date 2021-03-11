Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nelerdir?

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Endometriozis olarak da bilenen bu sağlık problemi doğurganlık zamanlarında ortaya çıkmaktadır. Rahmin iç yüzünü döşeyen ve adet kanamalarında dökülen endometriuma benzeyen dokular rahmin dışında faaliyet göstermeye başlayabilir. Bunun sonucu olarak çeşitli sorunlar beraberinde gelir.

En sık karşılaşılan sorun ise yapışıklıkların kistleşmesi ile oluşur. Çikolata kistleri rahim içi dokusunu taklit eder. Alt karın organlarına ve karın zarına dahi yapışabilen bu kist oldukça önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yapılan araştırmalarda ise çikolata, et, buğday ve süt ürünlerinin tüketimini azaltılmasının çikolata kistinin küçülmesinde etkili olduğu görülmüştür.

Çikolata kistin görülebileceği yerler ise;

• Rahmin yüzeyi

• Rahim arkası boşluktaki kısımlar

• Tüpler

• Yumurtalıklar

• İdrar torbası

• Üreterler

• Eski ameliyat yerleri

• Rektum

• Kalın bağırsak

ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ

Farklı belirtilerle birlikte en sık görülenler şu şekildedir;

• Ağrılı adet

• İdrar yaparken yanma

• Cinsel ilişkide ağrı

• Yorgunluk

• Burun kanamaları

• Adet sırasında ishal

• Hamile kalamama

• Sebepsiz kasık ağrıları

• Adet düzensizlikleri

ÇİKOLATA KİSTİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Çikolata kisti yumurtalıklarda ya da diğer alanlarda kistleşmediyse teşhis edilmesi oldukça zordur. Rahim iç dokularında kistleşme başladıysa kolaylıkla tespit edilebilir.

Sebebi olmayan, bilinmeyen karın ağrılarında ya da ağrı seviyesi oldukça yüksek adet gören kadınlar uzman bir hekime gitmesi gerekebilir. Bu şikayetlerle giden kişilerin çoğunda çikolata kistine rastlanabilir. Uygulanan teşhis yöntemleri ise;

• Jinekolojik ve ultrason muayenesi

• Kan testi

• Biyopsi

• MRI

ÇİKOLATA KİSTİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişinin yaşadığı belirtilere göre tedavi süreci başlatılır. İlaçla tedavi edilebildiği gibi hekimin gerekli gördüğü durumlarda cerrahi tedavilerde uygulanabilir. Uygulanacak tedavilerin ilk amacı rahim iç dokusu büyümesini önlemektir. Sıklıkla başvurulan tedavi yöntemleri ise;

• Doğum kontrol hapları

• Gonadotropin salgılatıcı hormon

• Progestin içerikli ilaçlar

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