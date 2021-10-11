Çikolata kisti olan kadınlar bol su içmeli

SOĞAN KÜRÜ İLE ÇİKOLATA KİSTİ GEÇENLER

Çikolata kisti, soğan suyu ya da başka bitkisel tedavi yöntemleriyle geçmesi ya da gerilemesi gibi yanlış bir inanış bulunmaktadır. Bu tür gerçekle alakası olmayan inanışlar birçok hastanın tedavisi gecikmekte ve ilerlemesi söz konusudur.

CA 125 YÜKSEKLİĞİ ÇİKOLATA KİSTİ

Ca 125 sonucu sadece yumurtalık kanserinde yüksek değerlerde çıkmaz. Çikolata kisti olan bir kadında Ca 125 değeri yükselir. Ancak yumurtalık kanserinde 1000 civarında bir yükselme olurken, çikolata kistinde en fazla 100 civarında bir yükselme görülür. Çok nadiren çikolata kistinde, yumurtalık kanserinin sonucuna kadar Ca 125 değeri yükselebilir.

ÇİKOLATA KİSTİ OLANLAR NE YEMELİ

Çikolata kisti, olan bir kadının bol su içmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi, Omega-3 bakımından zengin olan balıkları tüketmesi iltihaplanmanın azalmasını sağlayacaktır. Mümkün olduğunca hastanın organik olan gıdalar tüketmesini öneriyoruz.

ÇİKOLATA KİSTİ TEDAVİSİ

Çikolata kistinde ilaç tedavisi kısıtlı sonuçlar vermektedir. Özellikle çikolata kisti nedeniyle şiddetli ağrıları olan kadınların ağrılarının dinmesi ve adet düzeni için ilaç tedavisi uygulanabilir.

Cerrahi tedavi hastanın çikolata kisti sayısına, büyüklüğüne, konumuna göre tercih edilebilir. Özellikle hastaların gebe kalamama sorunu varsa laparoskopik ameliyat tercih edilmelidir.

ÇİKOLATA KİSTİNDEN KORUNMAK İÇİN ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen çikolata kisti tanısı alan kadınların şekerli gıdalardan uzak durmaları, bol su içmeleri, domates, balık, baklagiller tüketilmesi önemlidir.

ÇİKOLATA KİSTİ KENDİLİĞİNDEN YOK OLUR MU?

Küçük boyutlarda olan çikolata kistleri hastanın tetikleyecek yiyeceklerden uzak durması, ilaç tedavisiyle çok küçük boyutlarda olan endometriozis yok olabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Üreme çağında olan kadınlarda olan endometriozis şiddetli ağrı ve kadın infertilite sebeplerinden biridir. Özellikle bitkisel tedavi hastalığın geçmesini ya da ilerlemesini durdurmayacak aksine hastalığın ilerlemesine neden olur.





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