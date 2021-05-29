Çikolata kistleri hamileliği engeller mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi.

Çikolata kisti yumurtalıklarda, tüplerde ve pelvik organlarda görülse bile çok nadiren pelvik organlarının dışında görülebilir. Dünya üzerinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yaygın bir hastalık olup, daha çok 30 ile 40 yaş arası 176 milyon ve ülkemizde 2 milyon civarında kadında olduğu düşünülmektedir. Çikolata kisti, kronik bir hastalık olup henüz neden olduğu bilinmemektedir.

Çikolata kisti en çok cinsel ilişkide ve adet döneminde çok şiddetli ağrıya neden olur. Sürekli idrara çıkma, sürekli yorgun hissedilmesi, kabızlık, makat bölgesine vuran ağrı görülebilir. Kadın kısırlığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Gebelik oluşması için yumurtanın fallop tüpünden geçerek sprem ile döllenmesi ve rahim duvarına bağlanması gerekir. Çikolata kisti spermlerin ölmesine neden olan toksinler üretmesinden başka, çikolata kistinin fallop tüplerini tıkamasına neden olabilir ve yumurtayla spermin birleşmesini engeller.

Doğurganlık sorunu olmasa bile her ay adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında yaşadıkları kronik ağrı dayanılmaz bir hale dönüşebilir. Depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemlerin oluşmasına neden olabilir.

Endometriozisin semptomlarını azaltmak ve ilerlemesini azaltmak için ilaç tedavisi uygulanabilir. Hastanın hamilelik düşünmüyorsa hormon tedavisiyle endometrium kalınlaşması engellenir. Çocuk düşünen kadınlarınsa hormon tedavisi alamayacağından cerrahi tedavi tercih edileceği gibi semptomların yaşam kalitenizi bozması durumunda cerrahi tedavi uygulanabilir. Günümüzde laparaskopik (kapalı ameliyat) ile üreme organlarına herhangi bir zarar vermeden çikolata kistleri çıkartılmaktadır.



