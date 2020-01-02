Çikolata öksürüğe iyi gelir mi?

Dinmek bilmeyen öksürük krizlerine en iyi çare olarak çoğumuz öksürük şurubunu gösteririz, değil mi?





Ancak konu hakkında uzman bir doktor, çikolata yemenin standart tıbba göre öksürük ve solunum problemleri için şuruplardan çok daha iyi olduğunu söylüyor.





Hull Üniversitesi'nde kalp ve damar hastalıkları ve solunum çalışmaları başkanı, aynı zamanda Uluslararası Öksürük Araştırmaları Derneği kurucu üyesi Prof. Dr. Alyn Morice'e göre, "çikolata öksürüğü sakinleştirebilir".





Doktor, çikolatanın boğazdaki tahrişi iyileştirdiğine ve öksürüğe engel olduğuna dair destekleyici kanıtların "aslında bir meyve ve fındık çubuğu kadar sağlam" olduğunu da ekledi. Bu, çikolata yemek için kesinlikle mükemmel bir mazeret!





MailOnline sitesinde öksürük araştırmaları üzerine yıllar geçiren Alyn, araştırmacıların yakın zamanda reçetesiz satılan ilaçlarla ilgili yeni bir çalışma sonucu elde ettiklerini öne sürdü.

"Bu, kakaolu bir ürünün standart bir ilaç tabletinden daha iyi olduğunu kanıtlıyor."





163 kişi tarafından yaptığı çalışmada, çikolata bazlı ilaç alan hastaların yalnızca iki gün içinde önemli iyileşmeler ile karşılaştıklarını ortaya koydu.





İşin ilginci, bu durum çikolatanın öksürüğü sakinleştirebileceğini gösteren ilk çalışma değil.





Londra'daki Imperial College'daki araştırmacılar, kakaodaki bir alkaloid olan “teobromin” maddesinin öksürük dürtüsünü bastırmada kodeinden ve öksürük ilaçlarında sıklıkla kullanılan bileşenlerden daha iyi olduğunu geçtiğimiz yıllarda tespit ettiler.





Peki, çikolata öksürüğe nasıl yardımcı oluyor?





Prof. Dr. Alyn Morice'e göre, çikolatanın "yatıştırıcı özellikleri”, boğazın sinir uçlarında bir kaplama oluşturuyor ve bu şekilde boğazdaki tahrişten kaynaklı öksürük dürtüsü bastırılmış oluyor.





Alyn, “Kimileri boğazdaki tahrişi önlemek için bal, limon ya da şurup tercih etse de çikolata, iyileşmeye onlardan kat ve kat daha etkili ve hızlı bir biçimde yardımcı oluyor” diyor.





Konuşması sırasında bir parça çikolata emen ünlü öksürük uzmanı Alyn Morice, çikolatanın en etkili ilaçtaki bileşenlerden bile daha etkili bir yatıştırıcı içerdiğini özellikle vurguluyor.

Kesinlikle denemeye değer!

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