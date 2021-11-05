Çikolata soslu baba nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çikolata soslu baba tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler haftanın son gününde çikolata soslu baba tatlısı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise çikolata soslu baba tarifi araştırıyor. Peki, çikolata soslu baba tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çikolata soslu baba tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
05 Kasım 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Farklı tatlı tarifi arayanlar için çikolata soslu baba tatlısı tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, çikolata soslu baba tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çikolata soslu baba tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
ÇİKOLATA SOSLU BABA TATLISI TARİFİ
Çikolata soslu baba malzemeler
- 2 su bardağı un
- 3 yumurta
- 3 çorba kaşığı eritilip ılıtılmış tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için
- 3 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
Çikolata sosu için
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1,5 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 yemek kaşığı un
ÇİKOLATA SOSLU BABA TATLISI YAPILIŞI
Derin bir kabın içinde un, yumurta, tereyağı, süt, tuz, vanilya ve kabartma tozunu karıştırarak, kıvamda bir hamur haline getirin. Hazırladığınız hamuru 15-20 dakika kadar dinlendirdikten sonra küçük kağıt kek kalıplarına yerleştirip 20-25 dakika daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika kadar, pişirin.
Bu sırada şeker ve suyu bir kapta karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin (Şerbet kesinlikle ocak üzerine konulmayacak). Fırından alıp hafif ılınınca kalıplarından çıkardığınız baba tatlılarını ılık şerbetin içine atın. Yarım saat kadar bekleterek şerbeti çekmesini sağlayın. Üzerine hazırlanan çikolata sosu ekleyin.