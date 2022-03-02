7'den 70'e herkesin severek yiyeceği çikolatalı çörek tarifi, evde yapılması kolay şahane bir lezzet. Peki, çikolatalı çöre nasıl yapılır? Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak çikolatalı çörek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ÇİKOLATALI ÇÖREK TARİFİ

Çikolatalı çörek malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket instant maya

1 çay bardağı erimiş tereyağı

3,5 su bardağı un

1 paket vanilya

İçi için;

Sürülebilir çikolata

1 çay bardağı kıyılmış fındık

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

Susam

ÇİKOLATALI ÇÖREK YAPILIŞI

İlk olarak hamur malzemeleri ile yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Hamuru hazırladıktan sonra 34 x 40 ölçüsünde dikdörtgen şekilde açın.

Hamuru şeritler halinde 10 cm uzunluğunda kesin.

Kesik atılan kısma sürülebilir çikolata sürün.

1 çay bardağı kadar da kıyılmış fındık için serpiştirin.

Daha sonra rulo şeklinde sarıp kesik kısımları da tek tek kapatın.

Ardından büyük simit şekline getirip yağlı kağıt serili tepsiye alın.

Üzeri için 1 yumurta sarısı ile 1 tatlı kaşığı sütü karıştırıp fırçayla sürün.

En son susam serpiştirin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.



