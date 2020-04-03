Kekin nefis kıvamı çikolatayla buluşunca ortaya çikolatalı kek tarifi çıkıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için çikolatalı kek tarifi arıyor ya da çikolatalı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çikolatalı kek tarifi, çikolatalı kek nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Çikolatalı kek tarifi

Çikolatalı kek malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

100 gram tereyağı

80 gram çikolata

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Çikolatalı kek yapılışı

Çikolata ve tereyağını benmari usulü ile erittikten sonra ılımaya bırakın. Yumurta ve şekeri çırpıp ılınmış çikolatayı ilave edin. Unu, kakaoyu, kabartma tozunu, en son da limon suyunu ekleyip yavaş yavaş karıştırın. Varsa yağlanmış kek kalıbına yoksa yağlanmış tepsiye dökün. Soğuduktan sonra kalıptan ya da tepsiden çıkarın.