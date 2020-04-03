Çikolatalı kek tarifi: Çikolatalı kek nasıl yapılır?
Hem pratik hem de tatlı isteğinizi fazlasıyla karşılayacak bir tarif arıyorsanız çikolatalı kek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için çikolatalı kek tarifi arıyor ya da çikolatalı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çikolatalı kek tarifi, çikolatalı kek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
03 Nisan 2020, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
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Kekin nefis kıvamı çikolatayla buluşunca ortaya çikolatalı kek tarifi çıkıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için çikolatalı kek tarifi arıyor ya da çikolatalı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Çikolatalı kek tarifi, çikolatalı kek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Çikolatalı kek tarifi
Çikolatalı kek malzemeleri
- 3 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- 100 gram tereyağı
- 80 gram çikolata
- 1 çorba kaşığı kakao
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Çikolata ve tereyağını benmari usulü ile erittikten sonra ılımaya bırakın. Yumurta ve şekeri çırpıp ılınmış çikolatayı ilave edin. Unu, kakaoyu, kabartma tozunu, en son da limon suyunu ekleyip yavaş yavaş karıştırın. Varsa yağlanmış kek kalıbına yoksa yağlanmış tepsiye dökün. Soğuduktan sonra kalıptan ya da tepsiden çıkarın.
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