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Çikolatalı pankek sandviç tarifi

Çikolatalı pankek sandviç malzemeleri

1/4 su bardağı toz şeker⠀

1 adet yumurta⠀

1 su bardağı un⠀

1 tatlı kaşığı kabartma tozu⠀

1 çorba kaşığı dolusu toz kakao⠀

1 su bardağı süt⠀

1 çorba kaşığı sıvı yağ

İç dolgusu için:

Yarım paket krem şanti⠀

100 ml krema⠀

Dışı için:

Eritilmiş çikolata

Çikolatalı pankek sandviç yapılışı

Pancake malzemelerini bir karıştırma kabında topak kalmayacak şekilde telle çırpın. 15 dakika hamuru buzdolabında dinlendirin. Kızdırdığınız yapışmaz bir tavaya öbek öbek hamurdan dökün ve arkalı önlü pişirin.

Krem şanti ve kremayı pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpıp dolaba kaldırın. Pancakelerin arasına dilimlenmiş muz ya da soğumuş krema, isterseniz ikisini birlikte paylaştırın ve yarısına kadar eritilmiş çikolataya batırıp pişirme kağıdına alın. Çikolataları donana kadar buzdolabında dinlendirin ve servis edin.