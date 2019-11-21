Kısa sürede misafirinize lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız çikolatalı saray lokumu tarifi tam size göre. Yapımı oldukça pratik enfes bir tada sahip olan ve malzemelerine kolay erişe bileceğiniz çikolatalı saray lokumu tarifi haberimizde.

Malzemeler

- 2 Paket yulaflı bisküvi

- 6 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı tereyağ

- 1 paket vanilya

- 100 gram bitter çikolata

- 2 paket krem şanti

Yapılışı

2 paket yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik ve tepsiye adlık.

Muhallebisi için; 1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekerini, 1 su bardağı unu, 3 yemek kaşığı kakaoyu tencereye aldık ve koyu bir kıvam alana dek kaynattık. 1 yemek kaşığı tereyağı,1 paket vanilya, 100 gram bitter çikolata ekledik.

Muhallebimizi bisküvilerin üzerine döktük ve spatula yardımı ile yaydık, dolapta 20 dakika kadar beklettik.

2 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü çırptık ve tatlımızın üzerine sürüp 5-10 dakika tekrar dolapta beklettik.

Tatlımızı kestik ve rulo şeklinde sarıp sunuma hazır hale getirdik.

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