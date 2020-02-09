Cilde iyi gelen 10 yiyecek

Kötü beslenme şekli, ilk olarak cildinizin bozulmasına, daha sonra da sağlığınızdan olmanıza neden olabilir. Kötü beslenme sonucu, cilt cansız görünür ve yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Sağlıklı, genç ve canlı bir cilt için ilk önce beslenme düzeninize bir çeki düzen getirmeniz gerekir. Bunun için çinko, likopen, kolajen, A,E, C, K ve E vitamini içeren yiyeceklere yönelmenizde fayda var. Üç beyaz olarak adlandırılan şeker, tuz ve undan uzak durulmalı.

1-Su

Sağlıklı bir cilt için su olmazsa olmazdır. Yeterli su içmek hücrelerin yenilenmesini sağlar ve gözenekleri açar. Su, cildin nemini korumasını sağlar. Sağlıklı bir cilt için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

2-Balık

Cilt dostu balık, içerdiği omega 3, protein ve fosfor sayesinde hücreleri yenileyerek cildi güzelleştirir. Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Balık ayrıca cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

3-Kemik suyu

Kemik suyu, içerdiği kolajen sayesinde cildi besler. Krem, serum ve maskelerin birçoğunun etken maddesi kemik suyudur.

4-Avokado

Avokado iltihabı kurutucu özelliği ile biliniyor. Cildi nemlendirir, ciltteki yağ dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Anti-aging etkisi sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır, cildin sıkı ve canlı görünmesini sağlar. Sivilceleri yok eder.

5-Yumurta akı

Yumurta akı, içeriğindeki yüksek protein miktarı sayesinde cilt hücrelerini yenileyerek cildi onarır. Gözeneklerde biriken kiri, yağı ve ölü hücreleri temizler. Siyah nokta ve sivilceleri yok eder. Gözaltı torbalarının giderilmesinde etkilidir. Cildi yenileyerek cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

6-Kuru yemiş

Ceviz, badem ve fındık içerisinde çok sayıda vitamin, çinko, demir, mineral, yağ asitleri ve protein barındırır. Cildi onarır, cilde canlı ve parlak bir görüntü kazandırır. Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

7-Domates

Domates, cilt lekelerini önler. Gözenekleri ve cildi sıkılaştırır. Cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Güneş yanığına iyi gelir, ayrıca güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur. Aşırı yağlanmayı önleyip akne ve sivilceleri engeller.

8-Havuç

Sebum üretimini kontrol ederek var olan sivilce ve akneyi kurutur ve sivilce oluşumunu önler. A vitamini açısından zengindir ve antioksidan özelliği bulunur. Cildin esnekliğini korumasına yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum sayesinde cildi nemli tutar.

9-Turunçgiller

İçerdikleri C vitamini sayesinde cilt üzerinde mucizevi etkileri olan turunçgiller, kolajen üretimini arttırarak cildin esnekliğini korumasını sağlar. Sebum üretimini dengeleyerek cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Kırışıklıkları önler ve cildin parlak görünmesini sağlar.

10-Yeşil yapraklı sebzeler

Su oranları fazla olan yeşil yapraklı sebzeler, bu özellikleri sayesinde cildin nemli kalmasını sağlar. Akne ve sivilce oluşumunu engeller. Cildin daha parlak ve sıkı görünmesini sağlar.



